(Климова) Устиния Апанасиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Климова) Устиния Апанасиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Отец

1761 г.р.

Мать

1762 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯЯ
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Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Климов Апанасий?

Мать: Зиновия Никитовна

Смерть
1785
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