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(Климова) Устиния Апанасиевна
(Климова) Устиния Апанасиевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1781
Дата смерти
1785
Пол
Женский
Отец
Климов Апанасий?
1761 г.р.
Мать
(Оснач) Зиновия Никитовна
1762 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯЯ
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Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец:
Климов Апанасий?
Мать:
Зиновия Никитовна
Смерть
1785
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