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Пузанова Ефросинья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Марья Никоноровна

Отец ребёнка: Пузанов Никонор Игнатьевич

Рождение ребёнка
1806

Сын: Пузанов Семен Никонорович

Отец ребёнка: Пузанов Никонор Игнатьевич

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Марфа Никоноровна

Отец ребёнка: Пузанов Никонор Игнатьевич

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Анисья Никоноровна

Отец ребёнка: Пузанов Никонор Игнатьевич

Рождение ребёнка
1819

Сын: Пузанов Илья Никонорович

Отец ребёнка: Пузанов Никонор Игнатьевич

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Елена Никоноровна

Отец ребёнка: Пузанов Никонор Игнатьевич

Рождение ребёнка
1828

Сын: Пузанов Антон Никонорович

Отец ребёнка: Пузанов Никонор Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пузанов Никонор Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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