Пузанова Ефросинья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Марья Никоноровна
Отец ребёнка: Пузанов Никонор Игнатьевич
Рождение ребёнка
1806
Сын: Пузанов Семен Никонорович
Отец ребёнка: Пузанов Никонор Игнатьевич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Марфа Никоноровна
Отец ребёнка: Пузанов Никонор Игнатьевич
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Анисья Никоноровна
Отец ребёнка: Пузанов Никонор Игнатьевич
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Пузанов Никонор Игнатьевич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Елена Никоноровна
Отец ребёнка: Пузанов Никонор Игнатьевич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Пузанов Антон Никонорович
Отец ребёнка: Пузанов Никонор Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно