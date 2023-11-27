Пузанов Никонор Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Пузанов Игнатий Егорович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Марья Никоноровна
Мать ребёнка: Пузанова Ефросинья Николаевна
Рождение ребёнка
1806
Сын: Пузанов Семен Никонорович
Мать ребёнка: Пузанова Ефросинья Николаевна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Марфа Никоноровна
Мать ребёнка: Пузанова Ефросинья Николаевна
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Анисья Никоноровна
Мать ребёнка: Пузанова Ефросинья Николаевна
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Пузанова Ефросинья Николаевна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Елена Никоноровна
Мать ребёнка: Пузанова Ефросинья Николаевна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Пузанов Антон Никонорович
Мать ребёнка: Пузанова Ефросинья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно