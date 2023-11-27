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Пузанов Никонор Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Пузанов Игнатий Егорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Марья Никоноровна

Мать ребёнка: Пузанова Ефросинья Николаевна

Рождение ребёнка
1806

Сын: Пузанов Семен Никонорович

Мать ребёнка: Пузанова Ефросинья Николаевна

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Марфа Никоноровна

Мать ребёнка: Пузанова Ефросинья Николаевна

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Анисья Никоноровна

Мать ребёнка: Пузанова Ефросинья Николаевна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Пузанов Илья Никонорович

Мать ребёнка: Пузанова Ефросинья Николаевна

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Елена Никоноровна

Мать ребёнка: Пузанова Ефросинья Николаевна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Пузанов Антон Никонорович

Мать ребёнка: Пузанова Ефросинья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пузанова Ефросинья Николаевна

Смерть
Неизвестно
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