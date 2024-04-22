Неретина (Мерзликина) Татьяна Ананьевна
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Рождение: запись о рождении №4, метрическая книга за 1804 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
07.01.1818
Брак: запись о браке №1, метрическая книга за 1818 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Иван Вавилов (Неретин), Тимофе... Показать все
Крещение
Неизвестно
Восприемниками при крещении были Лука Баранов и Матрена Репина
Смерть
Неизвестно