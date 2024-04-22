Неретина (Мерзликина) Татьяна Ананьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неретина (Мерзликина) Татьяна Ананьевна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Мерзликин Ананий Игнатьевич

Мать: Мерзликина Анастасия Ивановна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №4, метрическая книга за 1804 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
07.01.1818

Муж: Неретин Антон Павлович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №1, метрическая книга за 1818 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Иван Вавилов (Неретин), Тимофе... Показать все
Крещение
Неизвестно
Восприемниками при крещении были Лука Баранов и Матрена Репина
Смерть
Неизвестно
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