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Мерзликин Ананий Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1787

Жена: Мерзликина Анастасия Ивановна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №9, метрическая книга за 1787 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Алексей Бобровский и Сергей Пу... Показать все
Рождение ребёнка
1794

Сын: Мерзликин Иван Ананьевич

Мать ребёнка: Мерзликина Анастасия Ивановна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №11, метрическая книга за 1794 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Неретина Татьяна Ананьевна

Мать ребёнка: Мерзликина Анастасия Ивановна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №4, метрическая книга за 1804 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно
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