Мерзликин Ананий Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
19.01.1787
Брак: запись о браке №9, метрическая книга за 1787 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Алексей Бобровский и Сергей Пу... Показать все
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Мерзликина Анастасия Ивановна
Рождение: запись о рождении №11, метрическая книга за 1794 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Неретина Татьяна Ананьевна
Мать ребёнка: Мерзликина Анастасия Ивановна
Рождение: запись о рождении №4, метрическая книга за 1804 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно