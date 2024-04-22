Неретин Антон Павлович
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смерти1838
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Бракосочетание
07.01.1818
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №1, метрическая книга за 1818 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Иван Вавилов (Неретин), Тимофе... Показать все
Смерть
1838