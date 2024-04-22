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Неретин Антон Павлович

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1788

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
07.01.1818

Жена: Неретина Татьяна Ананьевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №1, метрическая книга за 1818 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Иван Вавилов (Неретин), Тимофе... Показать все
Смерть
1838
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
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