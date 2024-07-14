Николаев Семён Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1950
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.11.1974
Сын: Николаев Виктор Семёнович
Мать ребёнка: Николаева (Алпатова) Антонида Евгеньевна
Рождение ребёнка
06.02.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Николаева (Алпатова) Антонида Евгеньевна
Рождение ребёнка
09.01.1978
Сын: Николаев Владимир Семёнович
Мать ребёнка: Николаева (Алпатова) Антонида Евгеньевна