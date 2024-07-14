Николаев Семён Васильевич 15.02.1950 — найти родственников по фамилии на Familio
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Николаев Семён Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1950

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1950

Отец: Николаев Василий Селивёрстович

Мать: Николаева Лебедева Анна Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева (Алпатова) Антонида Евгеньевна

Рождение ребёнка
12.11.1974

Сын: Николаев Виктор Семёнович

Мать ребёнка: Николаева (Алпатова) Антонида Евгеньевна

Рождение ребёнка
06.02.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Николаева (Алпатова) Антонида Евгеньевна

Рождение ребёнка
09.01.1978

Сын: Николаев Владимир Семёнович

Мать ребёнка: Николаева (Алпатова) Антонида Евгеньевна

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