Лебедева Анна Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1927
Дата смерти03.06.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.02.1950
Сын: Николаев Семён Васильевич
Отец ребёнка: Николаев Василий Селивёрстович
Рождение ребёнка
15.04.1951
Сын: Николаев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Николаев Василий Селивёрстович
Рождение ребёнка
28.07.1952
Дочь: Николаева Мельникова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Николаев Василий Селивёрстович
Рождение ребёнка
01.01.1954
Сын: Николаев Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Николаев Василий Селивёрстович
Смерть
03.06.1988