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Лебедева Анна Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1927

Дата смерти

03.06.1988

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1927

Отец: Лебедев Георгий Яковлевич

Мать: Аристова Лебедева Вера Никитовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Василий Селивёрстович

Рождение ребёнка
15.02.1950

Сын: Николаев Семён Васильевич

Отец ребёнка: Николаев Василий Селивёрстович

Рождение ребёнка
15.04.1951

Сын: Николаев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Николаев Василий Селивёрстович

Рождение ребёнка
28.07.1952

Дочь: Николаева Мельникова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Николаев Василий Селивёрстович

Рождение ребёнка
01.01.1954

Сын: Николаев Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Николаев Василий Селивёрстович

Смерть
03.06.1988

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