Евдокия-Авдотья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1802 и 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1802 и 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Меньший Иван Ильич2
Рождение ребёнка
1817
Сын: Гурьян Матвеевич
Отец ребёнка: Меньший Иван Ильич2
Рождение ребёнка
Между 1829 и 1831
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Меньший Иван Ильич2
Рождение ребёнка
Между 1833 и 1835
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Меньший Иван Ильич2
Рождение ребёнка
Между 1836 и 1837
Дочь: Настасья-Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Меньший Иван Ильич2
Рождение ребёнка
1845
Сын: Захар Иванович
Отец ребёнка: Меньший Иван Ильич2
Смерть
Неизвестно