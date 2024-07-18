Евдокия-Авдотья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия-Авдотья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1802 и 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1807 и 1808 г.р.

Дети

1817 г.р.
Между 1829 и 1831 г.р.
Между 1833 и 1835 г.р.
Между 1836 и 1837 г.р.
1845 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1802 и 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меньший Иван Ильич2

Рождение ребёнка
1817

Сын: Гурьян Матвеевич

Отец ребёнка: Меньший Иван Ильич2

Рождение ребёнка
Между 1829 и 1831

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Меньший Иван Ильич2

Топнеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Между 1833 и 1835

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Меньший Иван Ильич2

Топнеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Между 1836 и 1837

Дочь: Настасья-Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Меньший Иван Ильич2

Рождение ребёнка
1845

Сын: Захар Иванович

Отец ребёнка: Меньший Иван Ильич2

Смерть
Неизвестно

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