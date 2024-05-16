Луговской Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти03.06.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.1889
Дочь: Луговская Феоктиста Ивановна
Мать ребёнка: Луговская Феоктиста Ивановна/Степановна
Рождение ребёнка
17.03.1895
Дочь: Луговская Александра Ивановна
Мать ребёнка: Луговская Феоктиста Ивановна/Степановна
Рождение ребёнка
23.07.1897
Сын: Луговской Николай Иванович
Мать ребёнка: Луговская Феоктиста Ивановна/Степановна
Рождение ребёнка
13.03.1899
Мать ребёнка: Луговская Феоктиста Ивановна/Степановна
Рождение ребёнка
12.11.1900
Дочь: Луговская Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Луговская Феоктиста Ивановна/Степановна
Смерть
03.06.1901