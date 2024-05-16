Луговской Иван Дмитриевич 1870 — найти родственников по фамилии на Familio
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Луговской Иван Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

03.06.1901

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Луговской Дмитрий Иванович

Мать: Луговская Ирина Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луговская Феоктиста Ивановна/Степановна

Рождение ребёнка
29.10.1889

Дочь: Луговская Феоктиста Ивановна

Мать ребёнка: Луговская Феоктиста Ивановна/Степановна

Рождение ребёнка
17.03.1895

Дочь: Луговская Александра Ивановна

Мать ребёнка: Луговская Феоктиста Ивановна/Степановна

Рождение ребёнка
23.07.1897

Сын: Луговской Николай Иванович

Мать ребёнка: Луговская Феоктиста Ивановна/Степановна

Рождение ребёнка
13.03.1899

Сын: Луговской Иван Иванович

Мать ребёнка: Луговская Феоктиста Ивановна/Степановна

Рождение ребёнка
12.11.1900

Дочь: Луговская Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Луговская Феоктиста Ивановна/Степановна

Смерть
03.06.1901

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