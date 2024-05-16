Луговская Ирина Фёдоровна 1840 — найти родственников по фамилии на Familio
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Луговская Ирина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

07.04.1888

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луговской Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1870

Сын: Луговской Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Луговской Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
24.05.1875

Сын: Луговской Феропонтий Дмитриевич

Отец ребёнка: Луговской Дмитрий Иванович

Смерть
07.04.1888

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