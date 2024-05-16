Луговская Ирина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти07.04.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1870
Сын: Луговской Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Луговской Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
24.05.1875
Сын: Луговской Феропонтий Дмитриевич
Отец ребёнка: Луговской Дмитрий Иванович
Смерть
07.04.1888