Луговская Феоктиста Ивановна/Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Луговской Иван Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.1889
Дочь: Луговская Феоктиста Ивановна
Отец ребёнка: Луговской Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
17.03.1895
Дочь: Луговская Александра Ивановна
Отец ребёнка: Луговской Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.07.1897
Сын: Луговской Николай Иванович
Отец ребёнка: Луговской Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
13.03.1899
Отец ребёнка: Луговской Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
12.11.1900
Дочь: Луговская Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Луговской Иван Дмитриевич