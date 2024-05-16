Луговская Феоктиста Ивановна/Степановна 1870 — найти родственников по фамилии на Familio
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Луговская Феоктиста Ивановна/Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Луговской Иван Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луговской Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
29.10.1889

Дочь: Луговская Феоктиста Ивановна

Отец ребёнка: Луговской Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
17.03.1895

Дочь: Луговская Александра Ивановна

Отец ребёнка: Луговской Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
23.07.1897

Сын: Луговской Николай Иванович

Отец ребёнка: Луговской Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
13.03.1899

Сын: Луговской Иван Иванович

Отец ребёнка: Луговской Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
12.11.1900

Дочь: Луговская Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Луговской Иван Дмитриевич

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