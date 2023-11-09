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(Смирнова) Александра Андреевна

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Место рождения

Егорье, Медынский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

06.05.1891

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Отец

1855 г.р.

Мать

1875 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1891

Отец: Смирнов Андрей Михайлович

Мать: Смирнова Прасковья

Егорье, Медынский муниципальный район, Калужская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1933

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
1975
Голицыно, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Похороны
1975

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