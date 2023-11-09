(Смирнова) Александра Андреевна
Место рождения
Дата рождения06.05.1891
Дата смерти1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1891
Отец: Смирнов Андрей Михайлович
Мать: Смирнова Прасковья
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1933
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
1975
Голицыно, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Похороны
1975