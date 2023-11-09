Смирнов Андрей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Андрей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1891

Дочь: Александра Андреевна

Мать ребёнка: Смирнова Прасковья

Рождение ребёнка
14.03.1903

Дочь: Скитева Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Смирнова Прасковья

наро фоминский городской округ, Московская область Russian Federation
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агриппина Андреевна

Мать ребёнка: Смирнова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Смирнова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Леонид Андреевич

Мать ребёнка: Смирнова Прасковья

Работа или профессия
Неизвестно
егерь
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