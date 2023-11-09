Смирнов Андрей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1891
Дочь: Александра Андреевна
Мать ребёнка: Смирнова Прасковья
Рождение ребёнка
14.03.1903
Дочь: Скитева Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Смирнова Прасковья
наро фоминский городской округ, Московская область Russian Federation
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агриппина Андреевна
Мать ребёнка: Смирнова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Смирнова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Смирнова Прасковья
Работа или профессия
Неизвестно
егерь