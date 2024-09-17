Снопкова Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Снопкова Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Снопков Яков Петрович

Рождение ребёнка
22.02.1891

Сын: Снопков Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Снопков Яков Петрович

Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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