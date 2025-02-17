Орлов Григорий Васильевич 1871 — найти родственников по фамилии на Familio
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Орлов Григорий Васильевич

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Место рождения

Невея, Семеновский уезд, Нижегородская губерния

Дата рождения

1871

Дата смерти

13.09.1934

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Орлов Василий Яковлев

Мать: ?

Невея, Семеновский уезд, Нижегородская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
волостной писарь или старшина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осенчугова (Орлова) Агрофена (Груня)

Мать ребёнка: Орлова (Гладышева) Анастасия

Невея, Семеновский уезд, Нижегородская губерния
Бракосочетание
20.01.1891

Жена: Орлова (Гладышева) Анастасия

Рождение ребёнка
30.06.1892

Дочь: Чижова (Орлова) Ольга

Мать ребёнка: Орлова (Гладышева) Анастасия

Невея, Семеновский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
19.08.1895

Дочь: Медведева (Орлова) Наталья

Мать ребёнка: Орлова (Гладышева) Анастасия

Невея, Семеновский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Ковалькова (Орлова) Мария

Мать ребёнка: Орлова (Гладышева) Анастасия

Невея, Семеновский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Догадина (Орлова) Анна

Мать ребёнка: Орлова (Гладышева) Анастасия

Невея, Семеновский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
30.10.1899

Дочь: Степанида

Мать ребёнка: Орлова (Гладышева) Анастасия

Невея, Семеновский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
14.06.1910

Сын: Орлов Александр

Мать ребёнка: Орлова (Гладышева) Анастасия

Невея, Семеновский уезд, Нижегородская губерния
Смерть
13.09.1934
похоронен на территории Белбажского монастыря

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