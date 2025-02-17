Орлов Григорий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смерти13.09.1934
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Орлов Василий Яковлев
Мать: ?
Работа или профессия
Неизвестно
волостной писарь или старшина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осенчугова (Орлова) Агрофена (Груня)
Мать ребёнка: Орлова (Гладышева) Анастасия
Бракосочетание
20.01.1891
Рождение ребёнка
30.06.1892
Дочь: Чижова (Орлова) Ольга
Мать ребёнка: Орлова (Гладышева) Анастасия
Рождение ребёнка
19.08.1895
Дочь: Медведева (Орлова) Наталья
Мать ребёнка: Орлова (Гладышева) Анастасия
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Ковалькова (Орлова) Мария
Мать ребёнка: Орлова (Гладышева) Анастасия
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Догадина (Орлова) Анна
Мать ребёнка: Орлова (Гладышева) Анастасия
Рождение ребёнка
30.10.1899
Дочь: Степанида
Мать ребёнка: Орлова (Гладышева) Анастасия
Рождение ребёнка
14.06.1910
Сын: Орлов Александр
Мать ребёнка: Орлова (Гладышева) Анастасия
Смерть
13.09.1934
похоронен на территории Белбажского монастыря