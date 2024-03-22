(Добрякова) Устинья Васильевна
Место рождения
Дата рождения06.10.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1836
Крещение
08.10.1836
воспреемники: Онагож Села уделной кресьянин Симиен Егороф Симакоф и Онагож села После одданнаго в военную службу казеннаго кресьянина Ивана Прокофьева Добрякова жена салдатка Наталия Ефимова | Казанск... Показать все
Смерть
Неизвестно