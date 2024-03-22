(Добрякова) Устинья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Добрякова) Устинья Васильевна

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

06.10.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1811 г.р.

Мать

Вычислено 1808 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1836

Отец: Добряков Василий Прокофьев

Мать: Добрякова Анастасия Гаврилова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
08.10.1836
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Онагож Села уделной кресьянин Симиен Егороф Симакоф и Онагож села После одданнаго в военную службу казеннаго кресьянина Ивана Прокофьева Добрякова жена салдатка Наталия Ефимова | Казанск... Показать все
Смерть
Неизвестно
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