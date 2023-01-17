Добрякова (Кандалова) Анастасия Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрякова (Кандалова) Анастасия Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808

Отец: Кандалов Гаврила Иванов

Мать: Кандалова Устинья

Рождение ребёнка
02.05.1829

Дочь: Ирина Васильева

Отец ребёнка: Добряков Василий Прокофьев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.09.1831

Сын: Добряков Иоанн Васильев

Отец ребёнка: Добряков Василий Прокофьев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.07.1834

Сын: Добряков Кирил Васильев

Отец ребёнка: Добряков Василий Прокофьев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.10.1836

Дочь: Устинья Васильевна

Отец ребёнка: Добряков Василий Прокофьев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.03.1842

Сын: Добрякова Дарья Васильива

Отец ребёнка: Добряков Василий Прокофьев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.08.1845

Дочь: Авдотья Васильева

Отец ребёнка: Добряков Василий Прокофьев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добряков Василий Прокофьев

Смерть
Неизвестно
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