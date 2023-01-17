Добрякова (Кандалова) Анастасия Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1808
Отец: Кандалов Гаврила Иванов
Мать: Кандалова Устинья
Рождение ребёнка
02.05.1829
Дочь: Ирина Васильева
Отец ребёнка: Добряков Василий Прокофьев
Рождение ребёнка
02.09.1831
Отец ребёнка: Добряков Василий Прокофьев
Рождение ребёнка
14.07.1834
Отец ребёнка: Добряков Василий Прокофьев
Рождение ребёнка
06.10.1836
Дочь: Устинья Васильевна
Отец ребёнка: Добряков Василий Прокофьев
Рождение ребёнка
19.03.1842
Сын: Добрякова Дарья Васильива
Отец ребёнка: Добряков Василий Прокофьев
Рождение ребёнка
04.08.1845
Дочь: Авдотья Васильева
Отец ребёнка: Добряков Василий Прокофьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно