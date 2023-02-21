Добряков Василий Прокофьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДобряков Василий Прокофьев

Добряков Василий Прокофьев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1811

Отец: Добряков Прокофий Никифоров

Мать: Добрякова Акулина

Рождение ребёнка
02.05.1829

Дочь: Ирина Васильева

Мать ребёнка: Добрякова Анастасия Гаврилова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.09.1831

Сын: Добряков Иоанн Васильев

Мать ребёнка: Добрякова Анастасия Гаврилова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.07.1834

Сын: Добряков Кирил Васильев

Мать ребёнка: Добрякова Анастасия Гаврилова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.10.1836

Дочь: Устинья Васильевна

Мать ребёнка: Добрякова Анастасия Гаврилова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.03.1842

Сын: Добрякова Дарья Васильива

Мать ребёнка: Добрякова Анастасия Гаврилова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.08.1845

Дочь: Авдотья Васильева

Мать ребёнка: Добрякова Анастасия Гаврилова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добрякова Анастасия Гаврилова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close