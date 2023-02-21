Добряков Василий Прокофьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1811
Отец: Добряков Прокофий Никифоров
Мать: Добрякова Акулина
Рождение ребёнка
02.05.1829
Дочь: Ирина Васильева
Мать ребёнка: Добрякова Анастасия Гаврилова
Рождение ребёнка
02.09.1831
Мать ребёнка: Добрякова Анастасия Гаврилова
Рождение ребёнка
14.07.1834
Мать ребёнка: Добрякова Анастасия Гаврилова
Рождение ребёнка
06.10.1836
Дочь: Устинья Васильевна
Мать ребёнка: Добрякова Анастасия Гаврилова
Рождение ребёнка
19.03.1842
Сын: Добрякова Дарья Васильива
Мать ребёнка: Добрякова Анастасия Гаврилова
Рождение ребёнка
04.08.1845
Дочь: Авдотья Васильева
Мать ребёнка: Добрякова Анастасия Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно