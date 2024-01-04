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Волков Николай

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Волкова (Корегина) Мария Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Волкова (Корегина) Мария Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
После 1917

Жена: Волкова (Корегина) Мария Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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