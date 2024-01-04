Волков Николай
Место рождения
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Волкова (Корегина) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Волкова (Корегина) Мария Ивановна
Бракосочетание
После 1917
Смерть
Неизвестно