Персанов Денис Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Персанов Спиридон Андреевич
Рождение ребёнка
1912
Сын: Персанов Владимир Денисович
Мать ребёнка: Персанова Елизавета
Узбекская ССР, Ташкентская обл., Мирзачульский р-н, п. В.-Валынск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Персанова Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Денисовна
Мать ребёнка: Персанова Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Персанова Елизавета
Работа или профессия
Неизвестно
сельское хозяйство
Смерть
Неизвестно
Узбекистан
Причина смерти: расстрел