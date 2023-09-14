Персанов Денис Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Персанов Денис Спиридонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Персанов Спиридон Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Персанов Владимир Денисович

Мать ребёнка: Персанова Елизавета

Узбекская ССР, Ташкентская обл., Мирзачульский р-н, п. В.-Валынск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Персанов Семен Денисович

Мать ребёнка: Персанова Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Денисовна

Мать ребёнка: Персанова Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Персанова Елизавета

Работа или профессия
Неизвестно
сельское хозяйство
Смерть
Неизвестно
Узбекистан
Причина смерти: расстрел
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