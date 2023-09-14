Персанова Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1912
Сын: Персанов Владимир Денисович
Отец ребёнка: Персанов Денис Спиридонович
Узбекская ССР, Ташкентская обл., Мирзачульский р-н, п. В.-Валынск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Персанов Денис Спиридонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Денисовна
Отец ребёнка: Персанов Денис Спиридонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно