Персанова Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Персанова Елизавета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Персанов Владимир Денисович

Отец ребёнка: Персанов Денис Спиридонович

Узбекская ССР, Ташкентская обл., Мирзачульский р-н, п. В.-Валынск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Персанов Семен Денисович

Отец ребёнка: Персанов Денис Спиридонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Денисовна

Отец ребёнка: Персанов Денис Спиридонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Персанов Денис Спиридонович

Смерть
Неизвестно
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