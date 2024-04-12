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Персанов Спиридон Андреевич

Место рождения

Красноград, Харківська область

Дата рождения

1860

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Красноград, Харківська область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Персанов Денис Спиридонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Персанов Кирилл Спиридонович

Мать ребёнка: не указана

Красноград, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Персанов Иван Спиридонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Персанов Семен Спиридонович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1921
Причина смерти: тиф
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