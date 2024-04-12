Персанов Спиридон Андреевич
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смерти1921
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Рождение ребёнка
1882
Сын: Персанов Денис Спиридонович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Персанов Кирилл Спиридонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Персанов Иван Спиридонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Персанов Семен Спиридонович
Смерть
1921
Причина смерти: тиф