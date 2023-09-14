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Персанов Иван Спиридонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Персанов Спиридон Андреевич

Мать: не указана

Бракосочетание
1914

Жена: Персанова Феодосия Борисовна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Персанов Василий Иванович

Мать ребёнка: Персанова Феодосия Борисовна

Узбекская ССР, Сыр-Дарьинская обл., Ворошиловский р-н, с. Верхневолынское
Работа или профессия
Неизвестно
сельское хозяйство
Смерть
Неизвестно
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