Персанов Иван Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Персанов Спиридон Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
1914
Рождение ребёнка
1925
Сын: Персанов Василий Иванович
Мать ребёнка: Персанова Феодосия Борисовна
Узбекская ССР, Сыр-Дарьинская обл., Ворошиловский р-н, с. Верхневолынское
Работа или профессия
Неизвестно
сельское хозяйство
Смерть
Неизвестно