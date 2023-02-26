Яворский Карп Фёдорович
Место рожденияд.Половьё Слободской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
д.Половьё Слободской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.10.1912
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.04.1914
Дочь: Зоя Карпова
Мать ребёнка: Яворская Платонида Григорьева
д.Половьё Слободской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.09.1915
Дочь: Вера Карпова
Мать ребёнка: Яворская Платонида Григорьева
д.Половьё Слободской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Попал в плен (военное)
1915
Австрия
плен
Военная служба
1915
Австрия
плен
Военная служба
1915
рядовой 53-й пехотный Волынский полк
Рождение ребёнка
?.01.1923
Мать ребёнка: Яворская Платонида Григорьева
г. Демидов, пер. Комсомольский, 7; Смоленская обл.
Смерть
Неизвестно