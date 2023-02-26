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Яворский Карп Фёдорович

Место рождения

д.Половьё Слободской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Половьё Слободской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.10.1912

Жена: Яворская Платонида Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.04.1914

Дочь: Зоя Карпова

Мать ребёнка: Яворская Платонида Григорьева

д.Половьё Слободской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.09.1915

Дочь: Вера Карпова

Мать ребёнка: Яворская Платонида Григорьева

д.Половьё Слободской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Попал в плен (военное)
1915
Австрия
плен
Военная служба
1915
Австрия
плен
Военная служба
1915
рядовой 53-й пехотный Волынский полк
Рождение ребёнка
?.01.1923

Сын: Яворский Яков Карпович

Мать ребёнка: Яворская Платонида Григорьева

г. Демидов, пер. Комсомольский, 7; Смоленская обл.
Смерть
Неизвестно
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