Яворский Яков Карпович
Место рожденияг. Демидов, пер. Комсомольский, 7; Смоленская обл.
Дата рождения?.01.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1923
г. Демидов, пер. Комсомольский, 7; Смоленская обл.
Военная служба
?.07.1941
Рославльский РВК, Смоленская обл., Рославльский р-н
Военная служба
Неизвестно
техник-лейтенант
Военная награда
Неизвестно
Орден Отечественной войны II степени Орден Отечественной войны I степени Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Смерть
Неизвестно