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Яворский Яков Карпович

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Место рождения

г. Демидов, пер. Комсомольский, 7; Смоленская обл.

Дата рождения

?.01.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1923

Отец: Яворский Карп Фёдорович

Мать: Яворская Платонида Григорьева

г. Демидов, пер. Комсомольский, 7; Смоленская обл.
Военная служба
?.07.1941
Рославльский РВК, Смоленская обл., Рославльский р-н
Военная служба
Неизвестно
техник-лейтенант
Военная награда
Неизвестно
Орден Отечественной войны II степени Орден Отечественной войны I степени Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Смерть
Неизвестно
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