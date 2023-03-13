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Родионова Анастасия Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родионовъ Иванъ

Рождение ребёнка
04.09.1890

Сын: Родионовъ Иосифъ

Отец ребёнка: Родионовъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1891

Сын: Родионовъ Никита

Отец ребёнка: Родионовъ Иванъ

Рождение ребёнка
27.07.1892

Дочь: (Родионовъ) Евдокия

Отец ребёнка: Родионовъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.08.1894

Дочь: Родионова Васса

Отец ребёнка: Родионовъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1897

Сын: Родионовъ Георгий

Отец ребёнка: Родионовъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1904

Дочь: (Родионова) Васса

Отец ребёнка: Родионовъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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