Родионова Анастасия Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Родионовъ Иванъ
Рождение ребёнка
04.09.1890
Сын: Родионовъ Иосифъ
Отец ребёнка: Родионовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1891
Сын: Родионовъ Никита
Отец ребёнка: Родионовъ Иванъ
Рождение ребёнка
27.07.1892
Дочь: (Родионовъ) Евдокия
Отец ребёнка: Родионовъ Иванъ
Рождение ребёнка
11.08.1894
Дочь: Родионова Васса
Отец ребёнка: Родионовъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.01.1897
Сын: Родионовъ Георгий
Отец ребёнка: Родионовъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.08.1904
Дочь: (Родионова) Васса
Отец ребёнка: Родионовъ Иванъ