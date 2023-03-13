Родионовъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРодионовъ Иванъ

Родионовъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Родионовъ Федоръ

Мать: Родионова (Власова) Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родионова Анастасия Матвеева

Рождение ребёнка
04.09.1890

Сын: Родионовъ Иосифъ

Мать ребёнка: Родионова Анастасия Матвеева

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1891

Сын: Родионовъ Никита

Мать ребёнка: Родионова Анастасия Матвеева

Рождение ребёнка
27.07.1892

Дочь: (Родионовъ) Евдокия

Мать ребёнка: Родионова Анастасия Матвеева

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.08.1894

Дочь: Родионова Васса

Мать ребёнка: Родионова Анастасия Матвеева

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1897

Сын: Родионовъ Георгий

Мать ребёнка: Родионова Анастасия Матвеева

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1904

Дочь: (Родионова) Васса

Мать ребёнка: Родионова Анастасия Матвеева

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.