Родионовъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Родионовъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.09.1890
Сын: Родионовъ Иосифъ
Мать ребёнка: Родионова Анастасия Матвеева
Рождение ребёнка
1891
Сын: Родионовъ Никита
Мать ребёнка: Родионова Анастасия Матвеева
Рождение ребёнка
27.07.1892
Дочь: (Родионовъ) Евдокия
Мать ребёнка: Родионова Анастасия Матвеева
Рождение ребёнка
11.08.1894
Дочь: Родионова Васса
Мать ребёнка: Родионова Анастасия Матвеева
Рождение ребёнка
01.01.1897
Сын: Родионовъ Георгий
Мать ребёнка: Родионова Анастасия Матвеева
Рождение ребёнка
01.08.1904
Дочь: (Родионова) Васса
Мать ребёнка: Родионова Анастасия Матвеева