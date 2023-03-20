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Харитонов Александр Харитонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Харитонов Харитон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Харитонов Филипп Александрович

Мать ребёнка: Харитонова Парасковья Филлиповна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Харитонов Григорий Александрович

Мать ребёнка: Харитонова Парасковья Филлиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харитонова Парасковья Филлиповна

Смерть
Неизвестно
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