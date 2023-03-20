Харитонова Парасковья Филлиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХаритонова Парасковья Филлиповна

Харитонова Парасковья Филлиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Харитонов Филипп Александрович

Отец ребёнка: Харитонов Александр Харитонович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Харитонов Григорий Александрович

Отец ребёнка: Харитонов Александр Харитонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харитонов Александр Харитонович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close