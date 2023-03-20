Харитонова Парасковья Филлиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1839
Сын: Харитонов Филипп Александрович
Отец ребёнка: Харитонов Александр Харитонович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Харитонов Григорий Александрович
Отец ребёнка: Харитонов Александр Харитонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно