Сорокина (Распопина) Пелагея Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Распопина) Пелагея Алексеева

Место рождения

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

03.10.1854

Дата смерти

14.10.1913

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1854

Отец: Распопин Алексей Мещанин Г. Петропавловска Андреев

Мать: Распопина Мария Алексеева

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
15.02.1874

Дочь: Мария Адрианова

Отец ребёнка: Сорокин Адриан Петров

Рождение ребёнка
18.01.1877

Сын: Сорокин Афанасий Адрианов

Отец ребёнка: Сорокин Адриан Петров

Рождение ребёнка
11.11.1879

Сын: Сорокин Григорий Адрианов

Отец ребёнка: Сорокин Адриан Петров

Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Прокопьева Таисия Адрианова

Отец ребёнка: Сорокин Адриан Петров

Рождение ребёнка
10.09.1885

Сын: Сорокин Петр Адрианов

Отец ребёнка: Сорокин Адриан Петров

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Сорокин Андрей Адрианов

Отец ребёнка: Сорокин Адриан Петров

Рождение ребёнка
24.10.1890

Дочь: Параскева Адрианова

Отец ребёнка: Сорокин Адриан Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Адриан Петров

Смерть
14.10.1913
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Причина смерти: от чахотки | 58 лет, чахотка
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