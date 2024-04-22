Сорокина (Распопина) Пелагея Алексеева
Место рождения
Дата рождения03.10.1854
Дата смерти14.10.1913
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1854
Рождение ребёнка
15.02.1874
Дочь: Мария Адрианова
Отец ребёнка: Сорокин Адриан Петров
Рождение ребёнка
18.01.1877
Сын: Сорокин Афанасий Адрианов
Отец ребёнка: Сорокин Адриан Петров
Рождение ребёнка
11.11.1879
Сын: Сорокин Григорий Адрианов
Отец ребёнка: Сорокин Адриан Петров
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Прокопьева Таисия Адрианова
Отец ребёнка: Сорокин Адриан Петров
Рождение ребёнка
10.09.1885
Отец ребёнка: Сорокин Адриан Петров
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Сорокин Адриан Петров
Рождение ребёнка
24.10.1890
Дочь: Параскева Адрианова
Отец ребёнка: Сорокин Адриан Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.10.1913
Причина смерти: от чахотки | 58 лет, чахотка