Распопин Алексей Мещанин Г. Петропавловска Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: Распопин ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Распопин Александр Алексеев
Мать ребёнка: Распопина Мария Алексеева
Рождение ребёнка
03.10.1854
Дочь: Сорокина Пелагея Алексеева
Мать ребёнка: Распопина Мария Алексеева
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Распопин Яков Мещанин Г. Петропавловска Алексеев
Мать ребёнка: Распопина Мария Алексеева
Смерть
Неизвестно