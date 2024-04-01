Распопин Алексей Мещанин Г. Петропавловска Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Распопин Алексей Мещанин Г. Петропавловска Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Распопин ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Распопин Александр Алексеев

Мать ребёнка: Распопина Мария Алексеева

Рождение ребёнка
03.10.1854

Дочь: Сорокина Пелагея Алексеева

Мать ребёнка: Распопина Мария Алексеева

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Распопин Яков Мещанин Г. Петропавловска Алексеев

Мать ребёнка: Распопина Мария Алексеева

Смерть
Неизвестно
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