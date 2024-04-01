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Сорокин Андрей Адрианов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Сорокин Адриан Петров

Мать: Сорокина Пелагея Алексеева

Бракосочетание
До ?.07.1912

Жена: Сорокина Августа Иосифова

М. 24 Ж. 18 выдано свидетельство 38646 1.07.84г?
Рождение ребёнка
10.05.1913

Дочь: Елена Андреева

Мать ребёнка: Сорокина Августа Иосифова

Рождение ребёнка
02.03.1915

Дочь: Александра Андреева

Мать ребёнка: Сорокина Августа Иосифова

Рождение ребёнка
16.01.1917

Сын: Сорокин Афанасий Андреев

Мать ребёнка: Сорокина Августа Иосифова

Рождение ребёнка
14.10.1918

Дочь: Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: Сорокина Августа Иосифова

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
справка выдана 28.11.33г
Смерть
1938
ВМН
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