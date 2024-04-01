Сорокин Андрей Адрианов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Сорокин Адриан Петров
Бракосочетание
До ?.07.1912
М. 24 Ж. 18 выдано свидетельство 38646 1.07.84г?
Рождение ребёнка
10.05.1913
Дочь: Елена Андреева
Мать ребёнка: Сорокина Августа Иосифова
Рождение ребёнка
02.03.1915
Дочь: Александра Андреева
Мать ребёнка: Сорокина Августа Иосифова
Рождение ребёнка
16.01.1917
Мать ребёнка: Сорокина Августа Иосифова
Рождение ребёнка
14.10.1918
Дочь: Елизавета Андреевна
Мать ребёнка: Сорокина Августа Иосифова
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
справка выдана 28.11.33г
Смерть
1938
ВМН