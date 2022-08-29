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Кичкин Афанасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1859 и 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1841 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1859 и 1876

Отец: Кичка Сидор

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кичкин Митрофан

Мать ребёнка: Кичкина Агриппина (Горпина) Ивановна

Рождение ребёнка
23.04.1897

Сын: Кичкин Егор

Мать ребёнка: Кичкина Агриппина (Горпина) Ивановна

Заветное, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно

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