Кичкин Афанасий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1859 и 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1859 и 1876
Отец: Кичка Сидор
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кичкин Митрофан
Мать ребёнка: Кичкина Агриппина (Горпина) Ивановна
Рождение ребёнка
23.04.1897
Сын: Кичкин Егор
Мать ребёнка: Кичкина Агриппина (Горпина) Ивановна
Заветное, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно