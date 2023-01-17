Кичкина Агриппина (Горпина) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кичкина Агриппина (Горпина) Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1897

Сын: Кичкин Егор

Отец ребёнка: Кичкин Афанасий

Заветное, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кичкин Митрофан

Отец ребёнка: Кичкин Афанасий

Смерть
Неизвестно
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