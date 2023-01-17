Кичкина Агриппина (Горпина) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.04.1897
Сын: Кичкин Егор
Отец ребёнка: Кичкин Афанасий
Заветное, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кичкин Митрофан
Отец ребёнка: Кичкин Афанасий
Смерть
Неизвестно