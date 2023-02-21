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Кичка Сидор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1815 г.р.

Мать

Около 1815 г.р.

Дети

Между 1859 и 1877 г.р.
Между 1859 и 1876 г.р.
Между 1859 и 1877 г.р.

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: Кичка Николай Петрович

Мать: Кичка Матрена Дмитриевна

Рождение ребёнка
Между 1859 и 1877

Сын: Кичка Павел Сидорович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Между 1859 и 1877

Сын: Кичкин Стефан Сидорович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Между 1859 и 1876

Сын: Кичкин Афанасий

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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