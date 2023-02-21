Кичка Сидор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец: Кичка Николай Петрович
Мать: Кичка Матрена Дмитриевна
Рождение ребёнка
Между 1859 и 1877
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Между 1859 и 1877
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Между 1859 и 1876
Сын: Кичкин Афанасий
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно