Кичкин Стефан Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кичкин Стефан Сидорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1859 и 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1841 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1859 и 1877

Отец: Кичка Сидор

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.06.1895

Дочь: Агриппина Стефановна

Мать ребёнка: Василиса Максимовна

Заветное, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глущенко Вера Стефановна

Мать ребёнка: Василиса Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Максимовна

Смерть
Неизвестно
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