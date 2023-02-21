Кичкин Стефан Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1859 и 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1859 и 1877
Отец: Кичка Сидор
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.06.1895
Дочь: Агриппина Стефановна
Мать ребёнка: Василиса Максимовна
Заветное, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глущенко Вера Стефановна
Мать ребёнка: Василиса Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Максимовна
Смерть
Неизвестно