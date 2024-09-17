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Сиротин Алексей Васильевич

Место рождения

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

19.02.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1890

Отец: Сиротин Василий Михайлович

Мать: Сиротина Евдокия Ивановна

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1890 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Л.1-58об | 7
Место жительства
Неизвестно
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
20.02.1890
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1890 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Л.1-58об | 7
Бракосочетание
10.08.1917

Жена: Сиротина (Зорина) Анна Платоновна

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1917 год | ГАВО Ф.496 Оп.38 Д.211 | 14
Рождение ребёнка
12.07.1918

Сын: Сиротин Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Сиротина (Зорина) Анна Платоновна

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1918 год | ГАВО Ф.496 Оп.38 Д.211 | 27
Смерть
Неизвестно

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