Сиротин Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рождения19.02.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1890
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1890 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Л.1-58об | 7
Место жительства
Неизвестно
Крещение
20.02.1890
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1890 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Л.1-58об | 7
Бракосочетание
10.08.1917
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1917 год | ГАВО Ф.496 Оп.38 Д.211 | 14
Рождение ребёнка
12.07.1918
Сын: Сиротин Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Сиротина (Зорина) Анна Платоновна
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1918 год | ГАВО Ф.496 Оп.38 Д.211 | 27
Смерть
Неизвестно