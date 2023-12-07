Сиротин Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1847
Дата смертиДо 1915
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1847
Отец: Сиротин Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1883
Сын: Сиротин Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Сиротина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1888
Мать ребёнка: Сиротина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1890
Сын: Сиротин Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Сиротина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1896
Сын: Сиротин Феофан Васильевич
Мать ребёнка: Сиротина Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1915