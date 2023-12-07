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Сиротин Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1847

Дата смерти

До 1915

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1852 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1847

Отец: Сиротин Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1883

Сын: Сиротин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Сиротина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Вычислено 1888

Сын: Сиротин Иосиф Васильевич

Мать ребёнка: Сиротина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Вычислено 1890

Сын: Сиротин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Сиротина Евдокия Ивановна

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1896

Сын: Сиротин Феофан Васильевич

Мать ребёнка: Сиротина Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сиротина Евдокия Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1915
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