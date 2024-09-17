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Сиротин Анатолий Алексеевич

Место рождения

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

12.07.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

Вычислено 1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1918

Отец: Сиротин Алексей Васильевич

Мать: Сиротина (Зорина) Анна Платоновна

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1918 год | ГАВО Ф.496 Оп.38 Д.211 | 27
Место жительства
Неизвестно
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
14.07.1918
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1918 год | ГАВО Ф.496 Оп.38 Д.211 | 27
Смерть
Неизвестно

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