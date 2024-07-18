Сташкевич Федор Игнатьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Сташкевич Игнатий Романов
Мать: (Сташкевич) Марианна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Стефанина
Мать ребёнка: (Сташкевич) Мелания Матвеева
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Параскевия
Мать ребёнка: (Сташкевич) Мелания Матвеева
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Александра
Мать ребёнка: (Сташкевич) Мелания Матвеева
Рождение ребёнка
06.05.1860
Сын: Сташкевич Василий Феодоров
Мать ребёнка: (Сташкевич) Мелания Матвеева
Рождение ребёнка
06.10.1862
Дочь: (Сташкевич) Пелагия Феодорова
Мать ребёнка: (Сташкевич) Мелания Матвеева
Смерть
Неизвестно