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Сташкевич Федор Игнатьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Сташкевич Игнатий Романов

Мать: (Сташкевич) Марианна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Стефанина

Мать ребёнка: (Сташкевич) Мелания Матвеева

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Параскевия

Мать ребёнка: (Сташкевич) Мелания Матвеева

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Александра

Мать ребёнка: (Сташкевич) Мелания Матвеева

Рождение ребёнка
06.05.1860

Сын: Сташкевич Василий Феодоров

Мать ребёнка: (Сташкевич) Мелания Матвеева

Рождение ребёнка
06.10.1862

Дочь: (Сташкевич) Пелагия Феодорова

Мать ребёнка: (Сташкевич) Мелания Матвеева

Смерть
Неизвестно

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