(Сташкевич) Мелания Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сташкевич) Мелания Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Стефанина

Отец ребёнка: Сташкевич Федор Игнатьев

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Параскевия

Отец ребёнка: Сташкевич Федор Игнатьев

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Сташкевич Федор Игнатьев

Рождение ребёнка
06.05.1860

Сын: Сташкевич Василий Феодоров

Отец ребёнка: Сташкевич Федор Игнатьев

Рождение ребёнка
06.10.1862

Дочь: (Сташкевич) Пелагия Феодорова

Отец ребёнка: Сташкевич Федор Игнатьев

Смерть
Неизвестно

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