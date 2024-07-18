(Сташкевич) Мелания Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Стефанина
Отец ребёнка: Сташкевич Федор Игнатьев
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Параскевия
Отец ребёнка: Сташкевич Федор Игнатьев
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Сташкевич Федор Игнатьев
Рождение ребёнка
06.05.1860
Сын: Сташкевич Василий Феодоров
Отец ребёнка: Сташкевич Федор Игнатьев
Рождение ребёнка
06.10.1862
Дочь: (Сташкевич) Пелагия Феодорова
Отец ребёнка: Сташкевич Федор Игнатьев
Смерть
Неизвестно