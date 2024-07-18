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(Сташкевич) Марианна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

29.05.1876

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Изабелла

Отец ребёнка: Сташкевич Игнатий Романов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: Сташкевич Игнатий Романов

Рождение ребёнка
1807

Сын: Сташкевич Михаил Игнатиев

Отец ребёнка: Сташкевич Игнатий Романов

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Петрунеля

Отец ребёнка: Сташкевич Игнатий Романов

Рождение ребёнка
1821

Сын: Иосиф

Отец ребёнка: Сташкевич Игнатий Романов

Рождение ребёнка
1826

Сын: Сташкевич Федор Игнатьев

Отец ребёнка: Сташкевич Игнатий Романов

Смерть
29.05.1876

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