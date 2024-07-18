(Сташкевич) Марианна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1782
Дата смерти29.05.1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Изабелла
Отец ребёнка: Сташкевич Игнатий Романов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Сташкевич Игнатий Романов
Рождение ребёнка
1807
Сын: Сташкевич Михаил Игнатиев
Отец ребёнка: Сташкевич Игнатий Романов
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Петрунеля
Отец ребёнка: Сташкевич Игнатий Романов
Рождение ребёнка
1821
Сын: Иосиф
Отец ребёнка: Сташкевич Игнатий Романов
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Сташкевич Игнатий Романов
Смерть
29.05.1876