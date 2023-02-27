(Моисеенко) Фёкла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Моисеенко) Фёкла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
22.10.1878

Муж: Рогозин Павел

Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.08.1881

Сын: Рогозин Матвей

Отец ребёнка: Рогозин Павел

Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.08.1884

Сын: Рогозин Павел

Отец ребёнка: Рогозин Павел

Рождение ребёнка
13.06.1888

Дочь: (Рогозина) Мария

Отец ребёнка: Рогозин Павел

Рождение ребёнка
02.09.1890

Дочь: (Рогозина) Елизавета

Отец ребёнка: Рогозин Павел

Смерть
Неизвестно

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