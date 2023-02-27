(Моисеенко) Фёкла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
22.10.1878
Муж: Рогозин Павел
Рождение ребёнка
05.08.1881
Сын: Рогозин Матвей
Отец ребёнка: Рогозин Павел
Рождение ребёнка
03.08.1884
Сын: Рогозин Павел
Отец ребёнка: Рогозин Павел
Рождение ребёнка
13.06.1888
Дочь: (Рогозина) Мария
Отец ребёнка: Рогозин Павел
Рождение ребёнка
02.09.1890
Дочь: (Рогозина) Елизавета
Отец ребёнка: Рогозин Павел
Смерть
Неизвестно