(Рогозина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рогозина) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1860 г.р.

Мать

1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1888

Отец: Рогозин Павел

Мать: Фёкла

Смерть
Неизвестно
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