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Кемппи Иван Адамович

Место рождения

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

23.10.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
05.01.1897

Жена: Кемппи (Мустонен) Сара Адамовна

Рождение ребёнка
28.09.1901

Сын: Кемппи Адам Иванович

Мать ребёнка: Кемппи (Мустонен) Сара Адамовна

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.02.1905

Дочь: (Кемппи) Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Кемппи (Мустонен) Сара Адамовна

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
30.08.1907

Сын: Кемппи Петр Иванович

Мать ребёнка: Кемппи (Мустонен) Сара Адамовна

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
05.01.1912

Сын: Кемппи Иван Иванович

Мать ребёнка: Кемппи (Мустонен) Сара Адамовна

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.02.1913

Дочь: (Кемппи) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Кемппи (Мустонен) Сара Адамовна

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.07.1916

Дочь: (Кемппи) Айно Ивановна

Мать ребёнка: Кемппи (Мустонен) Сара Адамовна

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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