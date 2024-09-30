Кемппи Иван Адамович
Место рождения
Дата рождения23.10.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
23.10.1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.01.1897
Рождение ребёнка
28.09.1901
Сын: Кемппи Адам Иванович
Мать ребёнка: Кемппи (Мустонен) Сара Адамовна
Рождение ребёнка
21.02.1905
Дочь: (Кемппи) Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Кемппи (Мустонен) Сара Адамовна
Рождение ребёнка
30.08.1907
Сын: Кемппи Петр Иванович
Мать ребёнка: Кемппи (Мустонен) Сара Адамовна
Рождение ребёнка
05.01.1912
Сын: Кемппи Иван Иванович
Мать ребёнка: Кемппи (Мустонен) Сара Адамовна
Рождение ребёнка
16.02.1913
Дочь: (Кемппи) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Кемппи (Мустонен) Сара Адамовна
Рождение ребёнка
28.07.1916
Дочь: (Кемппи) Айно Ивановна
Мать ребёнка: Кемппи (Мустонен) Сара Адамовна
Смерть
Неизвестно