Кемппи (Мустонен) Сара Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кемппи (Мустонен) Сара Адамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1874

Дата смерти

25.06.1933

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.01.1897

Муж: Кемппи Иван Адамович

Рождение ребёнка
28.09.1901

Сын: Кемппи Адам Иванович

Отец ребёнка: Кемппи Иван Адамович

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.02.1905

Дочь: (Кемппи) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Кемппи Иван Адамович

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
30.08.1907

Сын: Кемппи Петр Иванович

Отец ребёнка: Кемппи Иван Адамович

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
05.01.1912

Сын: Кемппи Иван Иванович

Отец ребёнка: Кемппи Иван Адамович

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.02.1913

Дочь: (Кемппи) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кемппи Иван Адамович

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.07.1916

Дочь: (Кемппи) Айно Ивановна

Отец ребёнка: Кемппи Иван Адамович

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
25.06.1933

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