Кемппи (Мустонен) Сара Адамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1874
Дата смерти25.06.1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.01.1897
Муж: Кемппи Иван Адамович
Рождение ребёнка
28.09.1901
Сын: Кемппи Адам Иванович
Отец ребёнка: Кемппи Иван Адамович
Рождение ребёнка
21.02.1905
Дочь: (Кемппи) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Кемппи Иван Адамович
Рождение ребёнка
30.08.1907
Сын: Кемппи Петр Иванович
Отец ребёнка: Кемппи Иван Адамович
Рождение ребёнка
05.01.1912
Сын: Кемппи Иван Иванович
Отец ребёнка: Кемппи Иван Адамович
Рождение ребёнка
16.02.1913
Дочь: (Кемппи) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кемппи Иван Адамович
Рождение ребёнка
28.07.1916
Дочь: (Кемппи) Айно Ивановна
Отец ребёнка: Кемппи Иван Адамович
Смерть
25.06.1933