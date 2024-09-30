Кемппи Адам Иванович
Место рождения
Дата рождения28.09.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1901
Бракосочетание
21.10.1929
Рождение ребёнка
10.04.1930
Дочь: (Кемппи) Тюне Адамовна
Мать ребёнка: Кемппи (Химанен) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
16.01.1933
Дочь: (Кемппи) Креетта Адамовна
Мать ребёнка: Кемппи (Химанен) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
25.11.1934
Мать ребёнка: Кемппи (Химанен) Екатерина Ивановна
Смерть
Неизвестно