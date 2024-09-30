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Кемппи Адам Иванович

Место рождения

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

28.09.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1901

Отец: Кемппи Иван Адамович

Мать: Кемппи (Мустонен) Сара Адамовна

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
21.10.1929

Жена: Кемппи (Химанен) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
10.04.1930

Дочь: (Кемппи) Тюне Адамовна

Мать ребёнка: Кемппи (Химанен) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
16.01.1933

Дочь: (Кемппи) Креетта Адамовна

Мать ребёнка: Кемппи (Химанен) Екатерина Ивановна

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.11.1934

Сын: Кемппи Виктор Адамович

Мать ребёнка: Кемппи (Химанен) Екатерина Ивановна

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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