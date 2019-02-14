Белышева (Салова) Валентина Даниловна
Место рождения
Дата рождения04.11.1939
Дата смерти14.02.2019
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1939
Отец: Салов Данил Семёнович
Мать: Салова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.04.1959
Сын: Белышев Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Белышев Владимир Данилович
Рождение ребёнка
13.12.1962
Дочь: Белышева Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Белышев Владимир Данилович
Смерть
14.02.2019