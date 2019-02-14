Белышева (Салова) Валентина Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белышева (Салова) Валентина Даниловна

Место рождения

Серебрянское, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

04.11.1939

Дата смерти

14.02.2019

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1939

Отец: Салов Данил Семёнович

Мать: Салова Прасковья

Серебрянское, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белышев Владимир Данилович

Рождение ребёнка
12.04.1959

Сын: Белышев Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Белышев Владимир Данилович

Серебрянское, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.12.1962

Дочь: Белышева Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Белышев Владимир Данилович

Серебрянское, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
14.02.2019

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