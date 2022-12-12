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Белышев Владимир Данилович

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Место рождения

Сарыкамышка, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

23.08.1936

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Сарыкамышка, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.04.1959

Сын: Белышев Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Белышева Валентина Даниловна

Серебрянское, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.12.1962

Дочь: Белышева Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Белышева Валентина Даниловна

Серебрянское, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белышева Валентина Даниловна

Смерть
2000
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