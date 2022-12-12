Белышев Владимир Данилович
Место рождения
Дата рождения23.08.1936
Дата смерти2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1959
Сын: Белышев Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Белышева Валентина Даниловна
Рождение ребёнка
13.12.1962
Дочь: Белышева Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Белышева Валентина Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2000